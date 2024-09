O SingleStoreDB with IBM é um banco de dados SQL moderno para cargas de trabalho com uso intensivo de dados. Com uma conectividade quase onipresente, impulsionando a alta velocidade, o banco de dados inovador da SingleStore permite que você simplifique sua arquitetura de dados e oferece a velocidade ultrarrápida e a escalabilidade elástica necessárias para criar experiências inovadoras.

A IBM fez parceria com o SingleStore para oferecer uma fonte única de informações para compras, suporte, segurança e controle no SingleStoreDB. A IBM atua como intermediária para ajudar você a implementar aplicativos de uso intensivo de dados em escala com o SingleStore, para gerenciar de maneira consistente as transações e análises com alta disponibilidade para uso simultâneo e baixa latência.

O SingleStoreDB suporta todos os tipos de dados: estruturados, semi- estruturados e não estruturados, tanto em ambientes de multicloud híbrida quanto em implementações locais da IBM.