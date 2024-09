A transição para soluções de rede definida por software (SDN), como o Cisco ACI, pode ser uma ótima maneira de automatizar tarefas manuais de TI, centralizar o gerenciamento e permitir maior flexibilidade e escalabilidade da rede. No entanto, para realmente obter esses benefícios, você precisa de uma solução dinâmica de monitoramento de rede definida por software capaz de integrar-se perfeitamente aos vários segmentos de sua rede.

O IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) complementa e amplia a camada de controle integrada do Cisco ACI com insights de gerenciamento de desempenho na sobreposição de software e na rede subjacente baseada no comutador Nexus. Com visualizações de malha múltipla que adicionam dimensões totalmente novas da funcionalidade de monitoramento de desempenho em toda a implantação do Cisco ACI, o SevOne NPM oferece visibilidade completa e unificada de redes híbridas modernas.