A análise do fluxo de rede é uma das formas mais escaláveis e econômicas de se obter uma visão abrangente do que está acontecendo em sua rede. Ele ajuda a monitorar a composição do tráfego que atravessa a sua rede e apresenta insights em tempo real para resolver de forma proativa os problemas da rede. Esses insights são essenciais porque ajudam a garantir o desempenho contínuo da rede para a sua empresa.

No entanto, para redes modernas projetadas para transformação digital, a análise dos dados de fluxo de rede pode ser um aspecto assustador do gerenciamento de rede. O IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) foi projetado para proporcionar um sistema unificado de monitoramento de desempenho de rede com as formas mais avançadas de análises de métricas de desempenho de rede e dados de fluxo, tudo em escala com velocidade e precisão.