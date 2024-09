Automatize a busca e o registro de metadados de coordenadas geográficas no SevOne NPM a partir de uma planilha do Excel.Esse fluxo de trabalho automatiza a pesquisa de coordenadas geográficas de latitude e longitude usando dados de endereço do dispositivo (cidade, estado, CEP) encontrados em uma planilha do Excel Após recuperar a cidade, o estado e o CEP do arquivo Excel, as informações são enviadas a um site terceirizado para realizar a busca de lat/long e os dados resultantes são retornados ao fluxo de trabalho. Utilizando a API RESTful do SevOne NPM, o fluxo de trabalho então cria o namespace do dispositivo no SevOne NPM usando o nome da aba do Excel, e preenche as coordenadas de lat/long resultantes no namespace para cada dispositivo listado na planilha do Excel.