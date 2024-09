• Fontes de alimentação com certificação 80 Plus Platinum

• Opções de fonte de alimentação ⚬ 650 W CA no modelo básico, porta lateral

variante de exaustão (2 por switch) ⚬ 650W AC na base

modelo, variante de entrada de porta lateral (2 por switch)

• Cabo de alimentação ⚬ Plugue IEC60320 C14 na fonte de alimentação de 650 W

conectando a um conector de soquete C15 entalhado

• Entrada de CA: de 100 a 240 VCA (faixa de 10%)

• Frequência: 50 a 60 Hz (nominal)

• Consumo de energia típico ⚬ 217 W em modo inativo

Switch de 48 portas sem módulos óticos ⚬ 251W para switch de 48

portas com 24 módulos óticos de 32G SW sob condições típicas

⚬ 297 W para switch de 48 portas com 48 módulos óticos de 32G SW

sob condições típicas

• Fluxo de ar ⚬ De trás para frente (em direção às portas) usando ventiladores de exaustão lateral

⚬ Da frente para trás (para dentro das portas)

ventiladores de entrada laterais ⚬ 50 pés cúbicos por minuto (CFM)

através do conjunto do ventilador do sistema a 77°F (25°C) ⚬ 100

CFM máximo