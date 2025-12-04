O IBM Gen7 Fibre Channel é a infraestrutura moderna de rede de armazenamento para armazenamento de missão crítica, permitindo que as organizações realizem uma SAN autônoma de autoaprendizagem, auto-otimização e autocorreção. Ele combina análise de dados poderosa e recursos avançados de automação para acelerar o acesso a dados, adaptar-se aos requisitos em evolução e impulsionar operações de negócios sempre ativas.
Os produtos IBM Storage Networking SAN512B-7 e SAN256B-7 Directors com tecnologia Gen7 Fibre Channel e Fabric Vision são o bloco de construção fundamental para realizar a SAN autônoma para o data centers sob demanda. A latência ultrabaixa e a largura de banda da porta de até 64Gb/s fornecem o mais alto nível de desempenho para cargas de trabalho NVMe. Com confiabilidade comprovada por data center, escalabilidade perfeita, análise integrada e automação, eles maximizam o desempenho, a produtividade e a eficiência dos investimentos e recursos de armazenamento.
Projetados para atender ao crescimento contínuo de dados e às demandas críticas de aplicativos, os Directors Gen7 foram criados especificamente para alimentar ambientes de armazenamento em grande escala que exigem maior capacidade, maior taxa de transferência e níveis mais altos de resiliência.
A tecnologia Gen7 permite uma SAN de auto-otimização que monitora e molda proativamente os padrões de tráfego e prioriza automaticamente os fluxos de tráfego para otimizar o desempenho e a confiabilidade do aplicativo.
Os Gen 7 Directors podem automatizar ações para simplificar o gerenciamento e resolver problemas sem intervenção, evitando interrupções e interrupções na rede.
O IBM SANnav Management Portal e o SANnav Global View capacitam os administradores de TI com visibilidade abrangente de toda a SAN, desde uma visão global até os ambientes locais.
Os Directors Gen 7 oferecem o Fibre Channel de 7ª geração líder do setor, que aumenta o desempenho de cargas de trabalho exigentes para atender à próxima geração de aplicações com uso intensivo de I/O e largura de banda.
Com a IBM Extension Blade, os Gen 7 Directors fornecem conectividade global e metropolitana integrada com uma solução de extensão de data center específica para ambientes de armazenamento IP e Fibre Channel.
Complemente os mainframes IBM Z oferecendo a infraestrutura FICON mais rápida, confiável e escalável do setor, juntamente com funcionalidades exclusivas e inovadoras, que ajudam a oferecer o maior ROI. Os diretores Gen7 com extensão de tipo B aprimoram as iniciativas gerais de resiliência cibernética da IBM.