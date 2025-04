O IBM Rapid Infrastructure Automation oferece integração robusta com APIs, sendo compatível com abordagens de pouco código e full-code, e escalonando efetivamente de acordo com as necessidades organizacionais. Ele permite acesso a ativos de automação existentes, como scripts e playbooks, via API para uso de ferramentas internas e externas. Cada fluxo de trabalho do IBM Rapid Infrastructure Automation implementado obtém um endpoint de API, totalmente gerenciável dentro do API Gateway.

O API Gateway é uma interface para proteger, publicar e gerenciar fluxos de trabalho de automação e APIs como endpoints de URLs. O IBM API Gateway oferece funcionalidades de gerenciamento de endpoints, permitindo o controle preciso do acesso a APIs com base em usuário, equipe ou função. Seus recursos distintos incluem a regulamentação do uso de APIs, a prevenção do uso excessivo por meio de autenticação centralizada e a especificação de aplicações, usuários e redes permitidos. Essa solução abrangente otimiza a segurança, melhora o desempenho e garante a disponibilidade, simplificando o API Management para empresas modernas.