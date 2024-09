Reúna pessoas, processos e tecnologias para acelerar o enriquecimento, investigação e resposta a ameaças. O QRadar SOAR tem centenas de integrações bidirecionais de nível empresarial com soluções de segurança de terceiros, bem como ferramentas mais amplas de TI e DevOps, como o Red Hat® Ansible®.



A instalação e a implementação de aplicativos levam apenas alguns minutos com o AppHost, a infraestrutura de integração do QRadar SOAR que agrupa as integrações em contêineres e traz o gerenciamento da integração para a interface de usuário da web.



O QRadar SOAR ajuda a tornar os alertas de segurança instantaneamente acionáveis. Com a solução SOAR, os analistas podem usar playbooks dinâmicos para obter uma resposta guiada passo a passo e, ao mesmo tempo, melhorar a colaboração e acelerar os tempos de resposta.