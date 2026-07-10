TI autônoma desenvolvida para a era da IA
O IBM Power S1112 é um servidor baseado no processador Power11 de nível inicial, projetado para modernizar cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux, ao mesmo tempo em que amplia a computação segura, confiável e preparada para a IA para ambientes remotos, filiais e próximos à edge. Com segurança de categoria corporativa, aceleração de IA embutida e uma pegada de carbono compacta, o Power S1112 oferece uma base confiável onde ele é mais necessário.
Cargas de trabalho críticas protegidas com criptografia segura contra ataques quânticos integrada, virtualização em nível de firmware e confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção (RAS) do Power.
Implemente uma infraestrutura de nível empresarial em filiais, varejo, fabricação e bancos com restrições de espaço, com opções montadas em rack ou na mesa para uma instalação flexível.
Acelere a inferência de IA na edge usando a tecnologia de Aceleração de Matemática Matricial (MMA) no chip para obter insights de dados locais com baixa latência.
Principais recursos
Desempenho do tamanho certo para cargas de trabalho de entrada de missão crítica, mantendo um caminho claro de atualização.
Suporta a aplicações de computação intensiva de dados com até 512 GB de memória DDR5 DDIMM e até 12,8 TB de armazenamento NVMe, proporcionando uma maior largura de banda, maior confiabilidade e rápido acesso a dados locais.
Proteção de todo o sistema com inicialização segura, inventário criptográfico e ferramentas de criptografia baseadas em hardware.
Ofereça suporte a ambientes IBM i dentro da camada de software P05 (até quatro núcleos e 64 GB de memória) enquanto usa recursos adicionais do sistema para cargas de trabalho AIX, Linux e de IA no mesmo servidor.
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1 Baseado nos resultados publicados do CPW comparando o núcleo do Power S1112/4 com o núcleo do IBM Power S914/4. Válido a partir de 14/07/2026 e disponível aqui.
2 Com base nos resultados publicados do CPW que comparam o núcleo do Power S1112/4 com o núcleo do IBM Power S814/4. Válido a partir de 14/07/2026 e disponível aqui.