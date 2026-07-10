IBM Power S1112 - Toda a força do Power11 em um formato compacto. Seu Core e seu Edge sem limites

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Imagem do IBM Power S1112 mostrando o mais recente design industrial e a tecnologia

Visão geral

TI autônoma desenvolvida para a era da IA

O IBM Power S1112 é um servidor baseado no processador Power11 de nível inicial, projetado para modernizar cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux, ao mesmo tempo em que amplia a computação segura, confiável e preparada para a IA para ambientes remotos, filiais e próximos à edge. Com segurança de categoria corporativa, aceleração de IA embutida e uma pegada de carbono compacta, o Power S1112 oferece uma base confiável onde ele é mais necessário.

 Leia a ficha técnica

Por que o IBM Power S1112?​

Modernize sem comprometer a plataforma

O IBM Power S1112 oferece um desempenho de núcleo 2x melhor em comparação com o Power S9141 e um desempenho de núcleo 3x melhor em relação ao Power S8142, ajudando a aumentar o desempenho da aplicação sem gerar custos mais altos com licenças de software.

 
Criado para ambientes que priorizam a segurança

Cargas de trabalho críticas protegidas com criptografia segura contra ataques quânticos integrada, virtualização em nível de firmware e confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção (RAS) do Power.
Amplie o Power até a edge

Implemente uma infraestrutura de nível empresarial em filiais, varejo, fabricação e bancos com restrições de espaço, com opções montadas em rack ou na mesa para uma instalação flexível.
Projetado para ser compatível com a IA

Acelere a inferência de IA na edge usando a tecnologia de Aceleração de Matemática Matricial (MMA) no chip para obter insights de dados locais com baixa latência.

Funcionalidades

Principais recursos

Frente do servidor Power11 S1112
Desempenho do Power11 em um formato compacto

Desempenho do tamanho certo para cargas de trabalho de entrada de missão crítica, mantendo um caminho claro de atualização.
Visão aproximada de um servidor Power S1112 sendo manuseado por um engenheiro
Memória e armazenamento empresarial

Suporta a aplicações de computação intensiva de dados com até 512 GB de memória DDR5 DDIMM e até 12,8 TB de armazenamento NVMe, proporcionando uma maior largura de banda, maior confiabilidade e rápido acesso a dados locais.
Servidor Power S1112 voltado para a direita
Gerenciamento de conformidade com segurança contra ataques quânticos

Proteção de todo o sistema com inicialização segura, inventário criptográfico e ferramentas de criptografia baseadas em hardware.
Produto IBM Power S1112 em vista frontal
Expansão flexível das cargas de trabalho do IBM i

Ofereça suporte a ambientes IBM i dentro da camada de software P05 (até quatro núcleos e 64 GB de memória) enquanto usa recursos adicionais do sistema para cargas de trabalho AIX, Linux e de IA no mesmo servidor.

Recursos

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Notas de rodapé

1 Baseado nos resultados publicados do CPW comparando o núcleo do Power S1112/4 com o núcleo do IBM Power S914/4. Válido a partir de 14/07/2026 e disponível aqui.

2 Com base nos resultados publicados do CPW que comparam o núcleo do Power S1112/4 com o núcleo do IBM Power S814/4. Válido a partir de 14/07/2026 e disponível aqui.