O IBM Power S1112 é um servidor baseado no processador Power11 de nível inicial, projetado para modernizar cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux, ao mesmo tempo em que amplia a computação segura, confiável e preparada para a IA para ambientes remotos, filiais e próximos à edge. Com segurança de categoria corporativa, aceleração de IA embutida e uma pegada de carbono compacta, o Power S1112 oferece uma base confiável onde ele é mais necessário.