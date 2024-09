IBM® PL/I for AIX® é um ambiente de desenvolvimento poderoso para a criação de aplicações PL/I. Com o PL/I para AIX, você pode usar seu código PL/I existente para atualizar seus aplicativos com as tecnologias mais recentes. Esse compilador fornece as principais tecnologias de modernização empresarial e tecnologias de compilação e otimização líderes do setor, projetadas para AIX e Power Systems™.