IBM Planning Analytics vs. Pigment

Fato: o IBM Planning Analytics é uma solução moderna e nativa em nuvem que combina a flexibilidade da nuvem com o poder da análise avançada de dados orientada por IA. Ele oferece desempenho de ponta, seja em um ambiente de nuvem, on premise ou híbrido. Acreditamos que as empresas têm o direito de escolher as opções de implementação que melhor atendam às suas necessidades de segurança, conformidade e escalabilidade.