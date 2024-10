Com tecnologia da IBM, líder em AI, essa solução oferece funcionalidades avançadas, como previsão de IA univariada e multivariada. O Planning Analytics Assistant, com a tecnologia do IBM watsonx AI, permite previsões precisas, aumenta a produtividade do planejador e ajuda a tornar a participação no processo de planejamento acessível a toda a equipe, sendo uma ferramenta completa.