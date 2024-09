O conhecimento do TIMETOACT está no entendimento dos processos, dados e estruturas necessários para informações confiáveis de sustentabilidade.

Diga adeus ao caos das planilhas e adote o poder do IBM® Planning Analytics with Watson®, uma tecnologia reconhecida e comprovada. Nossa abordagem sistemática envolve o engajamento com as principais partes interessadas, departamentos e origens de dados dentro de sua organização. Ao aperfeiçoar a entrada, o acesso e o processamento de dados, conferimos a você poderes para recuperar o controle sobre seus dados de sustentabilidade. Com nossa solução implementada, todas as informações de sustentabilidade estão prontamente disponíveis em um formato fácil e simples, oferecendo integração contínua com qualquer sistema ou aplicação.