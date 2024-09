A Saima Automotive* é uma solução de gestão empresarial baseada no IBM® Planning Analytics com Watson e no IBM Cognos Analytics. Projetado especificamente para revendedores automotivos, ajuda a acelerar a análise e o gerenciamento de dados de negócios. Uma visão geral completa dos dados de clientes e negócios permite uma melhor tomada de decisão e campanhas de negócios focadas.