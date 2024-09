O ReportWORQ*, desenvolvido com o IBM® Planning Analytics with Watson, permite que as equipes financeiras automatizem a distribuição de painéis personalizados e relatórios altamente formatados em toda a organização. Como uma mala direta empresarial, a funcionalidade de distribuição escalável do ReportWORQ leva dados financeiros importantes para os locais onde os líderes trabalham, incluindo e-mail, SharePoint, Google Drive, Teams e canais do Slack.