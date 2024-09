O Poslovna inteligencija, Planning for Nonprofits* é uma solução totalmente personalizável de planejamento financeiro. Com a tecnologia IBM® Planning Analytics with Watson, ele permite o controle direcionado e melhorias dos fluxos de trabalho em organizações sem fins lucrativos. Simplifique o processo de planejamento, orçamento, alocação de custos e relatórios com ferramentas projetadas para fornecer uma visão geral financeira clara.