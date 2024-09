O Intito Vision - Outlier Detection* utiliza o IBM® Planning Analytics with Watson e o IBM Watson Studio para análise de dados. Ele analisa automaticamente os dados e detecta valores muito altos, muito baixos ou ausentes para qualquer conjunto de dados específico. A análise automatizada libera os usuários de tarefas manuais, permitindo que atuem com base nos insights. Os modelos aprendem com a análise de dados para ajudar as empresas a entender os dados e tomar decisões embasadas.