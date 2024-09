O Iena Green Track*, desenvolvido com o IBM® Planning Analytics com Watson, monitora o impacto ambiental da atividade econômica. Ele coleta dados de várias fontes para modelar as matérias-primas em um produto. A coleta de dados e os painéis dinâmicos permitem identificar os principais focos de poluição e impacto ambiental dos produtos. Receba recomendações e acesso a ferramentas de modelagem para reduzir o impacto ambiental de um produto.