O DataMaestro* é uma plataforma de orquestração de dados que reduz o tempo, o custo e a complexidade envolvidos na gestão de ambientes do Planning Analytics (TM1). Com ele, os administradores migram os dados dentro e entre cubos sem escreverem scripts complexos do TurboIntegrator.

Ele oferece uma interface fácil de usar baseada na Web e um único console para gerenciar todos os processos DataMaestro e TI em um só lugar. Copie dados para um ou vários cubos em uma única tarefa para elementos existentes ou crie novos elementos na hora.