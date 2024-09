O Cubewise Slice* fornece recursos avançados para formulários do Excel dentro de bancos de dados (TM1) do IBM® Planning Analytics com Watson. O Slice é um suplemento que se conecta diretamente à API de REST do TM1, funciona pela internet e tem suporte integrado para hierarquias. É compatível com o Perspectives e traz novos recursos, mantendo as funções existentes do Excel.