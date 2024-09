O Cubewise Pulse* é o software de gerenciamento de ciclo de vida do aplicativo para os servidores TM1 do IBM® Planning Analytics. O Pulse ajuda você a entender o que está acontecendo com seus servidores TM1 e por quê. Ele acelera a migração e migra as alterações e reduz o tempo de inatividade do servidor. A modelagem em tempo real permite que os problemas sejam tratados antes que afetem a continuidade dos negócios. A navegação por modelo interativo fornece o contexto para a análise de dados e a confiança para tomar decisões embasadas.