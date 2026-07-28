O IBM Pipeline Automation for Z simplifica o ciclo de vida de desenvolvimento do software com fluxos de trabalho orientados por IA que aceleram a construção, a validação e a entrega das aplicações de mainframe. Ao incorporar automação e análise de dados em todas as etapas e unificar os recursos de DevOps em um modelo orientado por pipelines, ele permite uma entrega mais rápida, confiável e de alta qualidade em escala.

