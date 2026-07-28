Acelere a entrega corporativa com pipelines automatizados e escaláveis que impulsionam a velocidade, a consistência e a qualidade
Modernize a entrega no IBM Z usando a automação de pipeline impulsionada por IA
O IBM Pipeline Automation for Z simplifica o ciclo de vida de desenvolvimento do software com fluxos de trabalho orientados por IA que aceleram a construção, a validação e a entrega das aplicações de mainframe. Ao incorporar automação e análise de dados em todas as etapas e unificar os recursos de DevOps em um modelo orientado por pipelines, ele permite uma entrega mais rápida, confiável e de alta qualidade em escala.
Impulsiona o sistema de build inteligente e libera os principais recursos de automação, tornando o pipeline eficaz e escalável.
Aumente a eficiência dos desenvolvedores automatizando tarefas repetitivas e simplificando os fluxos de trabalho.
Reduza o tempo de ciclo e o retrabalho com automação de pipeline inteligente e de ponta a ponta.
Minimize o desperdício e melhore a utilização de recursos por meio de uma orquestração mais inteligente e detecção precoce de problemas.
Acelerar a velocidade, a qualidade e o controle
IBM Dependency Based Build
Acelere a eficiência dos builds com uma orquestração inteligente que analisa as alterações do código e as dependências para acionar apenas o que é necessário. Isso reduz os tempos de build, minimiza o uso de recursos e garante um feedback mais rápido para as equipes de desenvolvimento.
IBM ZCodeScan na interface de linha de comando (CLI)
Incorpore a qualidade do código automatizada, aplicação de padrões e análise estática diretamente no pipeline. Identifique vulnerabilidades, aplique as melhores práticas e trate os problemas mais cedo, melhorando a confiabilidade do código e reduzindo o risco em etapas posteriores.
IBM Wazi Deploy
Padronize e simplifique o empacotamento e a implementação com processos automatizados e orientados por políticas. Garanta lançamentos consistentes e auditáveis entre os ambientes, mantendo o controle, a governança e a confiança na implementação.
Otimização e controle completos do pipeline
Automatiza todo o ciclo de vida da aplicação (das alterações de código à implementação) usando pipelines estruturados, reduzindo o esforço manual e permitindo lançamentos mais rápidos e consistentes
Compila apenas os componentes afetados por alterações de código, com base em análise de dependências, melhorando a eficiência e reduzindo significativamente os tempos de build
Integra ao pipeline a varredura automatizada de código e as verificações de padrões para garantir, em todas as etapas do desenvolvimento, um código de alta qualidade e em conformidade
Fornece processos repetíveis e governados para o empacotamento e a implementação de aplicações, garantindo consistência e minimizando os riscos de implementação
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