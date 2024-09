IBM Peppol Services

O Peppol é um padrão EDI para a troca de documentos eletrônicos no comércio B2G e B2B. O Peppol oferece mensagens padronizadas e interoperáveis no fluxo que vai do pedido ao faturamento.

O IBM Peppol Access Point, parte da IBM Sterling Supply Chain Business Network, proporciona conectividade perfeita e troca de documentos com parceiros. A Supply Chain Business Network oferece um ecossistema de cadeia de suprimentos global, altamente disponível, seguro, resiliente e destinado a B2B e B2G. Ela automatiza a troca de transações para ajudar a reduzir custos e aumentar o retorno sobre o investimento.