Gerenciamento de dados de teste de optim do IBM InfoSphere

Otimiza e automatiza o processo de gerenciamento de dados de teste, completo com fluxos de trabalho e serviços sob demanda para desenvolvimento e testes ágeis

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Fundo preto com círculos azuis de diferentes tamanhos em um lado.

Acelere a entrega de aplicações

As organizações dependem de aplicativos críticos para gerar resultados, e muitas usam metodologias ágeis para fornecer rapidamente funcionalidades confiáveis. O IBM InfoSphere Optim Test Data Management ajuda as organizações a otimizar e automatizar processos que criam e gerenciam dados de ambiente que não são de produção. Usando estratégias de teste eficazes e eficientes, o Optim Test Management ajuda a identificar rapidamente problemas, reduzindo os riscos que dados de teste defeituosos e imprecisões introduzem, muitas vezes levando à falha do aplicativo. Ele ajuda a melhorar todas as etapas do processo de teste do aplicativo.

 IBM InfoSphere Optim Test Data Management e privacidade de dados (9:07 min)
Crie ambientes de teste semelhantes aos de produção

O Optim o ajuda a criar bancos de dados de teste fictícios de tamanho adequado que refletem seus processos de negócios. A clonagem dispendiosa é minimizada para que você possa lidar com os defeitos no início do processo de desenvolvimento.
Use uma solução única e escalável

O Optim Test Data Management Solution escala de acordo com seus requisitos de desenvolvimento e teste e em aplicativos, bancos de dados, sistemas operacionais e plataformas de hardware comumente usados.
Proteja dados confidenciais, reduza riscos

Dados sensíveis, como números de cartão de crédito, endereços de e-mail e informações corporativas confidenciais, podem ser anonimizados a fim de protegê-los contra uso indevido e fraudes, ao mesmo tempo em que mantém seu significado dentro do contexto.
Simplifique os processos

O Optim oferece suporte aos requisitos ágeis de desenvolvimento e teste, para que desenvolvedores e testadores acessem e atualizem os dados sob demanda para melhorar a eficiência operacional, enquanto oferecem mais tempo para realizar o teste.

Funcionalidades

Executivos de negócios olhando para a tela de um computador em um escritório vazio
Gerencia dados no nível do objeto de negócios

Ao gerenciar os dados no nível do objeto de negócios, o IBM Optim preserva a integridade relacional dos dados e seu contexto de negócios original. Objetos de negócios podem ser extraídos de um único banco de dados ou de vários aplicativos e bancos de dados relacionados. Esse recurso de extração "federada" facilita a criação de ambientes semelhantes aos de produção que refletem com precisão os casos de teste de ponta a ponta.
Mulher asiática sorrindo e vendo a tela do telefone
Acessa recursos de análise de dados

Com uma gama completa de recursos de análise de dados, você pode identificar correlações ocultas e torná-las visíveis. As técnicas incluem análise de sobreposição de dados de fonte única e de fontes cruzadas, correspondência avançada, descobertas importantes e descobertas de lógica de transformação.
Profissionais de TI e projetistas em uma reunião olhando para uma tela com papéis na mesa
Impõe políticas de gerenciamento de dados de teste

A governança de dados é uma prioridade organizacional. Com mais de 30 classificações de dados predefinidas e 40 regras de privacidade de dados predefinidas, o Optim oferece uma maneira padrão de controlar o processo de gerenciamento de dados de teste e validar se as políticas e os padrões são respeitados durante todo o ciclo de vida. A integração com o catálogo de governança permite que os usuários arrastem e soltem a classificação e a regra em mapas de coluna para atribuir automaticamente uma rotina executável de mascaramento de dados.
Vista traseira de engenheiro de TI focado em escrever código olhando para tela de computador.
Automatiza as comparações de dados e analisa os resultados

Uma interface online intuitiva e um utilitário de navegação completo ajudam a eliminar as comparações de tabela por tabela, que consomem tempo e são propensas a erros. O Optim identifica as alterações esperadas no banco de dados e revela diferenças que podem passar despercebidas.
Executivos de negócios olhando para a tela de um computador em um escritório vazio
Gerencia dados no nível do objeto de negócios

Ao gerenciar os dados no nível do objeto de negócios, o IBM Optim preserva a integridade relacional dos dados e seu contexto de negócios original. Objetos de negócios podem ser extraídos de um único banco de dados ou de vários aplicativos e bancos de dados relacionados. Esse recurso de extração "federada" facilita a criação de ambientes semelhantes aos de produção que refletem com precisão os casos de teste de ponta a ponta.
Mulher asiática sorrindo e vendo a tela do telefone
Acessa recursos de análise de dados

Com uma gama completa de recursos de análise de dados, você pode identificar correlações ocultas e torná-las visíveis. As técnicas incluem análise de sobreposição de dados de fonte única e de fontes cruzadas, correspondência avançada, descobertas importantes e descobertas de lógica de transformação.
Profissionais de TI e projetistas em uma reunião olhando para uma tela com papéis na mesa
Impõe políticas de gerenciamento de dados de teste

A governança de dados é uma prioridade organizacional. Com mais de 30 classificações de dados predefinidas e 40 regras de privacidade de dados predefinidas, o Optim oferece uma maneira padrão de controlar o processo de gerenciamento de dados de teste e validar se as políticas e os padrões são respeitados durante todo o ciclo de vida. A integração com o catálogo de governança permite que os usuários arrastem e soltem a classificação e a regra em mapas de coluna para atribuir automaticamente uma rotina executável de mascaramento de dados.
Vista traseira de engenheiro de TI focado em escrever código olhando para tela de computador.
Automatiza as comparações de dados e analisa os resultados

Uma interface online intuitiva e um utilitário de navegação completo ajudam a eliminar as comparações de tabela por tabela, que consomem tempo e são propensas a erros. O Optim identifica as alterações esperadas no banco de dados e revela diferenças que podem passar despercebidas.
Detalhes técnicos Especificações técnicas

Os requisitos de sistema para os componentes foram compilados neste documento.

 Lista de especificações técnicas Requisitos de software

Os requisitos de software para o Optim Test Data Management podem ser encontrados neste link.

 Lista de requisitos de software Requisitos de hardware

As considerações de hardware para o Optim Test Data Management podem ser encontradas neste link.

 Lista de requisitos de hardware

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