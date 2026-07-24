Gerenciamento de dados de teste de optim do IBM InfoSphere

A governança de dados é uma prioridade organizacional. Com mais de 30 classificações de dados predefinidas e 40 regras de privacidade de dados predefinidas, o Optim oferece uma maneira padrão de controlar o processo de gerenciamento de dados de teste e validar se as políticas e os padrões são respeitados durante todo o ciclo de vida. A integração com o catálogo de governança permite que os usuários arrastem e soltem a classificação e a regra em mapas de coluna para atribuir automaticamente uma rotina executável de mascaramento de dados.