Gerenciamento de dados de teste de optim do IBM InfoSphere

Otimiza e automatiza o processo de gerenciamento de dados de teste, completo com fluxos de trabalho e serviços sob demanda para desenvolvimento e testes ágeis
O Optim o ajuda a criar bancos de dados de teste fictícios de tamanho adequado que refletem seus processos de negócios. A clonagem dispendiosa é minimizada para que você possa lidar com os defeitos no início do processo de desenvolvimento.
O Optim Test Data Management Solution escala de acordo com seus requisitos de desenvolvimento e teste e em aplicativos, bancos de dados, sistemas operacionais e plataformas de hardware comumente usados.
Dados sensíveis, como números de cartão de crédito, endereços de e-mail e informações corporativas confidenciais, podem ser anonimizados a fim de protegê-los contra uso indevido e fraudes, ao mesmo tempo em que mantém seu significado dentro do contexto.
O Optim oferece suporte aos requisitos ágeis de desenvolvimento e teste, para que desenvolvedores e testadores acessem e atualizem os dados sob demanda para melhorar a eficiência operacional, enquanto oferecem mais tempo para realizar o teste.
Os requisitos de sistema para os componentes foram compilados neste documento.
Os requisitos de software para o Optim Test Data Management podem ser encontrados neste link.
As considerações de hardware para o Optim Test Data Management podem ser encontradas neste link.
Proteja a privacidade e dê suporte à conformidade usando recursos abrangentes para desidentificar informações confidenciais em aplicativos, bancos de dados e sistemas operacionais.
Ajuda a reduzir os custos de hardware, armazenamento e manutenção arquivando ou retirando dados históricos de aplicativos e sistemas.