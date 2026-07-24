Privacidade de dados do IBM InfoSphere Optim

Para proteger dados confidenciais, o InfoSphere Optim Data Privacy oferece uma variedade de técnicas de transformação que substituem informações confidenciais por dados mascarados realistas e totalmente funcionais. Os recursos de mascaramento contextualmente precisos ajudam os dados mascarados a manter um formato semelhante às informações originais.
Aplica técnicas de mascaramento para transformar informações confidenciais em aplicações, bancos de dados e relatórios, reduzindo o uso indevido e aprimorando o controle. Permite ofuscação e privatização de dados em ambientes de testes para evitar acesso não autorizado.
A solução inclui classificações e regras de privacidade de dados predefinidas para acelerar os esforços de conformidade regulatória, como HIPAA, GLBA e PIPEDA. Os relatórios de conformidade fornecem insights práticos sobre a exposição ao risco e o status de aplicação.
Crie áreas de testes seguras com dados fictícios que reflitam processos de negócios reais. Rotinas de mascaramento de dados predefinidas retêm o significado contextual dos dados transformados, garantindo resultados de testes de qualidade.
Integre-se com segurança a aplicações corporativas (incluindo Oracle PeopleSoft e IBM Db2). Utiliza FPE com AES-256 para valores mascarados por meio de chaves definidas pelo usuário. API autônoma e UDFs permitem mascaramento flexível e dinâmico.