O IBM Open XL Fortran for AIX® é o compilador Fortran de última geração da IBM, facilitando a criação e a manutenção de aplicativos escritos em Fortran para o IBM Power. Ele otimiza sua infraestrutura em plataformas IBM Power, oferecendo suporte a uma ampla computação numérica, científica e de alto desempenho. Com a exploração total da mais recente arquitetura Power10, o IBM Open XL Fortran for AIX pode gerar códigos que aproveitam os recursos do Power10 para maximizar o uso de seu hardware.



O IBM Open XL Fortran for AIX combina a tecnologia IBM XL Fortran com a infraestrutura do compilador LLVM. O LLVM é uma estrutura de compilação de código aberto que é mantida ativamente por uma grande comunidade de desenvolvimento, com suporte a várias arquiteturas e linguagens de programação.