14 de agosto de 2024 Implementação de DNS resiliente sem o incômodo do gerenciamento O tempo de atividade de 100% não é apenas uma aspiração, é um imperativo de negócios. Para atender a esse alto padrão é necessário oferecer serviços de rede resilientes, mas também camadas redundantes que possam levar em conta os inevitáveis problemas de desempenho. Infelizmente, adicionar sistemas de DNS redundantes pode introduzir complexidades e desafios de gerenciamento desnecessários. Neste webinar, você vai saber por que geralmente é necessário ter sistemas de failover de DNS separados e redundantes para ter 100% de tempo de atividade e como os administradores de rede podem lidar com a complexidade gerenciando sistemas de DNS resilientes por meio de um único painel de controle com a oferta de DNS dedicado da NS1.

26 de julho de 2024 Facilitando os redirecionamentos de HTTPS com o IBM NS1 Connect O HTTPS mantém a maioria dos sites e aplicações protegidos. Infelizmente, redirecionar domínios HTTPS é muito mais difícil do que deveria ser. Os dados ficam em vários locais e nem sempre são gerenciados de maneira uniforme. Como resultado, as equipes de rede às vezes precisam fazer malabarismos com três ou mais sistemas de dados para executar um supostamente simples redirecionamento de HTTPS. Neste webinar, mostraremos como é fácil gerenciar redirecionamentos de HTTPS utilizando uma nova funcionalidade no IBM® NS1 Connect. Demonstraremos a simplicidade do gerenciamento de redirecionamentos de URL, configurações de DNS e certificados de segurança em uma experiência em um só portal.

24 de julho de 2024 Começar a usar cadeias de filtros O direcionamento do tráfego de DNS é um componente essencial da experiência otimizada do usuário. Se você estiver oferecendo aplicações e conteúdo de várias nuvens e/ou CDNs, o direcionamento de tráfego reduz os custos, melhora os tempos de resposta e garante a resiliência, utilizando a melhor fonte para aquele momento específico. Embora os benefícios do direcionamento de tráfego sejam claros, a configuração dos sistemas que o fazem funcionar pode ser um pouco complicada no início. Neste webinar, ofereceremos uma introdução acessível ao direcionamento do tráfego de DNS com a tecnologia Filter Chain da própria NS1. Examinaremos vários casos de uso sobre direcionamento de tráfego e mostraremos como as cadeias de filtros proporcionam um desempenho de rede otimizado em cada caso.

26 de junho de 2024 Medição do desempenho real das soluções de DNS A otimização das conexões de DNS é uma das etapas mais importantes para melhorar o desempenho, manter a interação dos clientes e proteger a receita e a reputação. Mas qual é a melhor maneira de otimizar as conexões de DNS? Para responder a essa pergunta, a Catchpoint e a IBM uniram forças para criar um estudo exclusivo e inédito sobre o real desempenho do DNS. Neste webinar, apresentaremos os resultados desse novo estudo inovador.

29 de maio de 2024 Entendimento dos principais desafios de conectividade das aplicações A migração para a nuvem híbrida e a automação dos processos de infraestrutura de rede proporcionaram às organizações muito mais flexibilidade na forma de executar as aplicações críticas para seus negócios. No entanto, muitos problemas de pessoal e dificuldades de conectividade de aplicações persistem para a otimização do desempenho da rede nos maiores momentos das empresas, à medida que amadurecem suas infraestruturas. A AvidThink e a IBM apresentarão os resultados de uma nova pesquisa sobre os desafios e as oportunidades das equipes de rede agora e no futuro. Participe com Roy Chua, fundador e diretor da AvidThink, e Terry Bernstein, diretor sênior de gerenciamento de produtos do IBM NS1 Connect, para saber mais sobre a situação das equipes de rede.