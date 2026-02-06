Solução de direcionamento Multi-CDN

Direcione os usuários para a CDN mais ideal com base em dados de desempenho global em tempo real

Gestão de tráfego baseada em desempenho

O NS1 Pulsar utiliza dados de monitoramento de usuário real (RUM) e direcionamento inteligente de tráfego para direcionar automaticamente cada solicitação para a CDN com melhor desempenho em tempo real. Melhore a experiência do usuário final, reduza os custos e garanta a confiabilidade em cada experiência digital. 
Otimize a experiência do usuário

Proporcione a experiência mais rápida e confiável a todos os usuários, em qualquer lugar. O Pulsar utiliza dados de latência e disponibilidade em tempo real para encaminhar cada usuário para a melhor CDN para sua rede.
Resiliência e tempo de atividade incorporados

Crie políticas de failover robustas que desviem o tráfego de CDNs com falha. O NS1 Pulsar encaminha automaticamente os usuários para alternativas saudáveis, mantendo suas aplicações online.
Otimize os custos de CDN

Equilibre o desempenho com a eficiência de custos. Defina políticas que favoreçam CDNs de baixo custo quando todos os fornecedores atingirem limites aceitáveis, maximizando o ROI em contratos de infraestrutura.
Prepare sua infraestrutura para o futuro

O gerenciamento de tráfego independente do fornecedor permite adicionar, remover ou reequilibrar os provedores de CDN sem reformulações arquitetônicas. Automatize as alterações na cadeia de filtros via API ou Terraform.

Funcionalidades

Descubra os gargalos da CDN com dados do mundo real

Aproveite os benchmarks agregados de RUM do NS1® em mais de 20 CDNs públicas e regiões de nuvem. Capture automaticamente dados de desempenho e disponibilidade do mundo real de usuários reais para descobrir gargalos e identificar problemas que o monitoramento sintético geralmente não detecta.

Captura de tela da IU do IBM NS1 Connect demonstrando o direcionamento multi-CDN com dados RUM

Direção de tráfego otimizada com insights de RUM

Defina limites de desempenho e lógica de negócios para otimizar a distribuição do tráfego. Combine dados RUM com cadeias de filtros, feeds de dados e monitores de verificação de integridade do NS1 Connect. Equilibre as CDNs para atender aos compromissos de custo e ainda manter os padrões de desempenho. Otimize a entrega por região geográfica e ASN.

Captura de tela da interface do produto IBM NS1 Connect Multi-CDN sugerido

Visibilidade clara das opções de direcionamento de tráfego

Analise dados de RUM para detectar picos e degradações de desempenho em tempo real. Revise a distribuição de tráfego, decisões de roteamento e métricas-chave para entender claramente o raciocínio por trás das escolhas de roteamento e como os resultados de desempenho foram alcançados.

Observabilidade e relatórios acionáveis do IBM NS1 Connect mostrados pela captura de tela do produto

Acelere a entrega com direcionamento de tráfego baseado em API

Colete dados RUM privados por meio da tag JavaScript do NS1 CONNECT para obter insights de desempenho em tempo real com base em tempo real dos usuários. Traga seu próprio desempenho ou métricas de QoE. Automatize alterações de configuração com APIs e SKDs do NS1.

Captura de tela do NS1 Connect sugerindo coleta e controle flexível de dados

Roteamento dinâmico de CDN para experiências mais rápidas

Automatize as decisões da CDN para integrações perfeitas do lado do cliente. Habilite a comutação dinâmica de CDN em tempo real com base em sinais de desempenho, garantindo a entrega ideal sem depender somente da lógica de roteamento do lado do servidor.

Captura de tela do IBM NS1 CONNECT com análise do PULSAR para demonstrar recursos multi-CDN

Direcionamento inteligente de tráfego para desempenho máximo com o NS1 Connect

Assista ao nosso webinar sob demanda e descubra como dominar o roteamento multi-CDN e decisões baseadas em RUM.

Cenários de uso

Entregue eventos perfeitos em escala

As principais plataformas de streaming dependem do NS1 PULSAR para encaminhar bilhões de solicitações durante eventos esportivos ao vivo, concertos e plataformas de notícias de última hora. Monitorando o desempenho real do usuário em várias CDNs, o conteúdo chega aos espectadores com buffer mínimo e máxima qualidade. O failover automático garante a continuidade mesmo durante picos de tráfego ou problemas com o provedor.

Vlogger com operadores de câmera

Mantenha o fluxo de receita durante as épocas de pico

Varejistas online usam o Multi-CDN Steering para manter o desempenho durante picos de compras. Quando uma CDN experimenta picos de latência ou congestionamento, o tráfego muda automaticamente para alternativas com melhor desempenho. Isso garante carregamentos rápidos de páginas, experiências de checkout suaves e evita o abandono de cartões durante os períodos mais críticos.

Mulher africana feliz com o telefone celular e o cartão de crédito fazendo compras ou empréstimos online. Conceito de empresa e banco

Garantir o acesso sempre ativo

Empresas de serviços financeiros Aproveite o NS1 PULSAR para aplicações de missão crítica, onde milissegundos são cruciais e o downtime é inaceitável. O roteamento em tempo real, baseado na latência real do usuário, garante que as plataformas estejam acessíveis rapidamente de qualquer lugar do mundo. Proteja-se contra interrupções do provedor, mantendo a disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por semana para transações com tempo limitado e dados de mercado.

Aplicativo de transferência de dinheiro de comércio eletrônico de 2 fatores para bancos online

Otimizando o tráfego de jogos para baixa latência

As empresas de jogos utilizam o direcionamento inteligente de tráfego para oferecer experiências de baixa latência para diversas audiências globais. O NS1 Pulsar encaminha os jogadores para a CDN ideal com base na sua rede e localização específicas, reduzindo o atraso e melhorando a experiência de jogo. Mantenha os jogadores conectados e engajados, mesmo durante lançamentos de jogos e eventos importantes.

Jovem jogador do sexo masculino jogando à noite

Otimize automaticamente o desempenho global do aplicativo

Aumente a confiabilidade das aplicações distribuídas globalmente com um direcionamento de tráfego inteligente, orientado por RUM, que se adapta às mudanças nas condições da internet. Adapte-se automaticamente às mudanças nas condições de rede, otimize a latência e a disponibilidade e garanta experiências de usuário consistentes em todas as regiões, CDNs e provedores de nuvem.

Desenvolvedor de TI trabalhando no desenvolvimento de software online em monitores de PC, visto de cima em um home office moderno, com telas de programação de aplicações, criando a versão atualizada de firmware do programa. Gusher.

Garanta uma infraestrutura global resiliente

As equipes de infraestrutura utilizam o NS1 PULSAR para orquestrar o tráfego em ambientes híbridos e multinuvem com precisão. Direcione os usuários para as origens, CDNs ou regiões de nuvem ideais com base em dados de desempenho em tempo real, eliminando as suposições das decisões de failover. Automatize as respostas à degradação do desempenho ou às restrições de capacidade, mantendo o controle detalhado por meio de APIs e Terraform.

Empresário com tablet no salão de produção de um armazém automatizado

Destaque do cliente

GlobalDots e IBM NS1 Connect direcionam o tráfego entre CDNs para manter a receita segura

A GlobalDots oferece um serviço multi-CDN premium para empresas em que cada segundo conta. Para garantir velocidade, resiliência e proteção de receita, o GlobalDots Super CDN adiciona roteamento inteligente em mais de 30 CDNs com o IBM NS1 Connect.

Essa solução altamente automatizada otimiza o direcionamento do tráfego para alcançar desempenho máximo.

 Leia a história completa
Líderes de negócios sorrindo e conversando no ambiente de trabalho. Dois executivos em pé trabalhando, conversando e usando um notebook em escritório corporativo

Saiba mais

Ebook
Reinvente o GSLB com dados DNS e RUM
Blog
Conheça a fundo os recursos do NS1 Connect Pulsar
Vídeo
Saiba como usar os dados RUM para direcionar o tráfego DNS com inteligência
Assista agora
Blog
Desenvolva a resiliência em um mundo multi-CDN

Perguntas frequentes

O Multi-CDN Steering é uma abordagem de gerenciamento de tráfego que direciona com inteligência o tráfego do usuário em várias redes de entrega de conteúdo com base em desempenho, disponibilidade e regras de negócios em tempo real para melhorar a confiabilidade, a velocidade e a experiência do usuário. O NS1 Connect Pulsar é a solução avançada de direção multi-CDN da IBM.

Sim, o NS1 Pulsar permite políticas de roteamento baseadas em custo capazes de direcionar o tráfego para CDNs de custo mais baixo quando os requisitos de desempenho são atendidos ou mudar a carga quando se atinge o uso comprometido, ajudando a otimizar o gasto comprometido com CDN.

O NS1 Connect Pulsar não depende de fornecedor e funciona com todos os provedores de CDN, incluindo Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly e outros. Fica na camada de DNS atuando como um mecanismo de medição neutro e controlador de tráfego em seu stack de CDN. O Pulsar também oferece suporte para a medição de ativos hospedados em sua CDN privada para usuários com estratégias de CDN híbridas.

O NS1 Connect oferece integração com prioridade de API, baseada em DNS (ou HTTP), que possibilita que as equipes implementem o direcionamento multi-CDN rapidamente, sem alterações no código das aplicações ou na infraestrutura. A maioria das equipes pode configurar o direcionamento multi-CDN em poucos minutos com dados da comunidade prontos para uso e pode fazer alterações de configuração na hora.

O PULSAR pode detectar falhas em segundos, redirecionando automaticamente o tráfego para alternativas saudáveis antes que os usuários enfrentem downtime. O sistema processa dados em tempo real de milhões de pontos de medição globalmente, permitindo decisões instantâneas de direcionamento de tráfego que se adaptam a falhas de CDN, congestionamento de rede ou qualquer degradação de desempenho, garantindo que suas aplicações permaneçam disponíveis mesmo durante grandes interrupções na internet.

O Pulsar mede o tempo até o último byte (TTLB) e a disponibilidade dos ativos hospedados em cada um dos CDNs. Medições coletadas de usuários reais são anonimizadas e agregadas por CDN, geografia e ASN. Diversos tamanhos de ativos podem ser medidos para dados privados, com os dados da comunidade NS1 suportando tanto a latência (1x1 pixel) quanto grandes ativos para algumas CDNs.

Sim, o Pulsar pode ser usado para rotear o tráfego junto com a filtragem de tráfego padrão para equilibrar o tráfego com base em latência, geografia, carga do servidor, rede, verificações de integridade sintéticas e muito mais. Garantia que nenhuma de suas origens seja sobrecarregada e possa permanecer online.

Não, como o PULSAR integra-se sem dificuldades às redes gerenciadas e dedicadas do NS1 CONNECT com resiliência embutida contra DDoS, você pode implementar sua configuração de tráfego multi-CDN em ambas as redes projetadas para ter escala e desempenho.

