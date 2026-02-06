Solução de direcionamento Multi-CDN

A GlobalDots oferece um serviço multi-CDN premium para empresas em que cada segundo conta. Para garantir velocidade, resiliência e proteção de receita, o GlobalDots Super CDN adiciona roteamento inteligente em mais de 30 CDNs com o IBM NS1 Connect.

Essa solução altamente automatizada otimiza o direcionamento do tráfego para alcançar desempenho máximo.