Solução de direcionamento Multi-CDN

Direcione os usuários para a CDN mais ideal com base em dados de desempenho global em tempo real
O NS1 Pulsar utiliza dados de monitoramento de usuário real (RUM) e direcionamento inteligente de tráfego para direcionar automaticamente cada solicitação para a CDN com melhor desempenho em tempo real. Melhore a experiência do usuário final, reduza os custos e garanta a confiabilidade em cada experiência digital.
Proporcione a experiência mais rápida e confiável a todos os usuários, em qualquer lugar. O Pulsar utiliza dados de latência e disponibilidade em tempo real para encaminhar cada usuário para a melhor CDN para sua rede.
Crie políticas de failover robustas que desviem o tráfego de CDNs com falha. O NS1 Pulsar encaminha automaticamente os usuários para alternativas saudáveis, mantendo suas aplicações online.
Equilibre o desempenho com a eficiência de custos. Defina políticas que favoreçam CDNs de baixo custo quando todos os fornecedores atingirem limites aceitáveis, maximizando o ROI em contratos de infraestrutura.
Aproveite os benchmarks agregados de RUM do NS1® em mais de 20 CDNs públicas e regiões de nuvem. Capture automaticamente dados de desempenho e disponibilidade do mundo real de usuários reais para descobrir gargalos e identificar problemas que o monitoramento sintético geralmente não detecta.
Defina limites de desempenho e lógica de negócios para otimizar a distribuição do tráfego. Combine dados RUM com cadeias de filtros, feeds de dados e monitores de verificação de integridade do NS1 Connect. Equilibre as CDNs para atender aos compromissos de custo e ainda manter os padrões de desempenho. Otimize a entrega por região geográfica e ASN.
Analise dados de RUM para detectar picos e degradações de desempenho em tempo real. Revise a distribuição de tráfego, decisões de roteamento e métricas-chave para entender claramente o raciocínio por trás das escolhas de roteamento e como os resultados de desempenho foram alcançados.
Colete dados RUM privados por meio da tag JavaScript do NS1 CONNECT para obter insights de desempenho em tempo real com base em tempo real dos usuários. Traga seu próprio desempenho ou métricas de QoE. Automatize alterações de configuração com APIs e SKDs do NS1.
Automatize as decisões da CDN para integrações perfeitas do lado do cliente. Habilite a comutação dinâmica de CDN em tempo real com base em sinais de desempenho, garantindo a entrega ideal sem depender somente da lógica de roteamento do lado do servidor.
As principais plataformas de streaming dependem do NS1 PULSAR para encaminhar bilhões de solicitações durante eventos esportivos ao vivo, concertos e plataformas de notícias de última hora. Monitorando o desempenho real do usuário em várias CDNs, o conteúdo chega aos espectadores com buffer mínimo e máxima qualidade. O failover automático garante a continuidade mesmo durante picos de tráfego ou problemas com o provedor.
Varejistas online usam o Multi-CDN Steering para manter o desempenho durante picos de compras. Quando uma CDN experimenta picos de latência ou congestionamento, o tráfego muda automaticamente para alternativas com melhor desempenho. Isso garante carregamentos rápidos de páginas, experiências de checkout suaves e evita o abandono de cartões durante os períodos mais críticos.
Empresas de serviços financeiros Aproveite o NS1 PULSAR para aplicações de missão crítica, onde milissegundos são cruciais e o downtime é inaceitável. O roteamento em tempo real, baseado na latência real do usuário, garante que as plataformas estejam acessíveis rapidamente de qualquer lugar do mundo. Proteja-se contra interrupções do provedor, mantendo a disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por semana para transações com tempo limitado e dados de mercado.
As empresas de jogos utilizam o direcionamento inteligente de tráfego para oferecer experiências de baixa latência para diversas audiências globais. O NS1 Pulsar encaminha os jogadores para a CDN ideal com base na sua rede e localização específicas, reduzindo o atraso e melhorando a experiência de jogo. Mantenha os jogadores conectados e engajados, mesmo durante lançamentos de jogos e eventos importantes.
Aumente a confiabilidade das aplicações distribuídas globalmente com um direcionamento de tráfego inteligente, orientado por RUM, que se adapta às mudanças nas condições da internet. Adapte-se automaticamente às mudanças nas condições de rede, otimize a latência e a disponibilidade e garanta experiências de usuário consistentes em todas as regiões, CDNs e provedores de nuvem.
As equipes de infraestrutura utilizam o NS1 PULSAR para orquestrar o tráfego em ambientes híbridos e multinuvem com precisão. Direcione os usuários para as origens, CDNs ou regiões de nuvem ideais com base em dados de desempenho em tempo real, eliminando as suposições das decisões de failover. Automatize as respostas à degradação do desempenho ou às restrições de capacidade, mantendo o controle detalhado por meio de APIs e Terraform.
A GlobalDots oferece um serviço multi-CDN premium para empresas em que cada segundo conta. Para garantir velocidade, resiliência e proteção de receita, o GlobalDots Super CDN adiciona roteamento inteligente em mais de 30 CDNs com o IBM NS1 Connect.
Essa solução altamente automatizada otimiza o direcionamento do tráfego para alcançar desempenho máximo.
O Multi-CDN Steering é uma abordagem de gerenciamento de tráfego que direciona com inteligência o tráfego do usuário em várias redes de entrega de conteúdo com base em desempenho, disponibilidade e regras de negócios em tempo real para melhorar a confiabilidade, a velocidade e a experiência do usuário. O NS1 Connect Pulsar é a solução avançada de direção multi-CDN da IBM.
Sim, o NS1 Pulsar permite políticas de roteamento baseadas em custo capazes de direcionar o tráfego para CDNs de custo mais baixo quando os requisitos de desempenho são atendidos ou mudar a carga quando se atinge o uso comprometido, ajudando a otimizar o gasto comprometido com CDN.
O NS1 Connect Pulsar não depende de fornecedor e funciona com todos os provedores de CDN, incluindo Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly e outros. Fica na camada de DNS atuando como um mecanismo de medição neutro e controlador de tráfego em seu stack de CDN. O Pulsar também oferece suporte para a medição de ativos hospedados em sua CDN privada para usuários com estratégias de CDN híbridas.
O NS1 Connect oferece integração com prioridade de API, baseada em DNS (ou HTTP), que possibilita que as equipes implementem o direcionamento multi-CDN rapidamente, sem alterações no código das aplicações ou na infraestrutura. A maioria das equipes pode configurar o direcionamento multi-CDN em poucos minutos com dados da comunidade prontos para uso e pode fazer alterações de configuração na hora.
O PULSAR pode detectar falhas em segundos, redirecionando automaticamente o tráfego para alternativas saudáveis antes que os usuários enfrentem downtime. O sistema processa dados em tempo real de milhões de pontos de medição globalmente, permitindo decisões instantâneas de direcionamento de tráfego que se adaptam a falhas de CDN, congestionamento de rede ou qualquer degradação de desempenho, garantindo que suas aplicações permaneçam disponíveis mesmo durante grandes interrupções na internet.
O Pulsar mede o tempo até o último byte (TTLB) e a disponibilidade dos ativos hospedados em cada um dos CDNs. Medições coletadas de usuários reais são anonimizadas e agregadas por CDN, geografia e ASN. Diversos tamanhos de ativos podem ser medidos para dados privados, com os dados da comunidade NS1 suportando tanto a latência (1x1 pixel) quanto grandes ativos para algumas CDNs.
Sim, o Pulsar pode ser usado para rotear o tráfego junto com a filtragem de tráfego padrão para equilibrar o tráfego com base em latência, geografia, carga do servidor, rede, verificações de integridade sintéticas e muito mais. Garantia que nenhuma de suas origens seja sobrecarregada e possa permanecer online.
Não, como o PULSAR integra-se sem dificuldades às redes gerenciadas e dedicadas do NS1 CONNECT com resiliência embutida contra DDoS, você pode implementar sua configuração de tráfego multi-CDN em ambas as redes projetadas para ter escala e desempenho.