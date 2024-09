Os dados do DNS autoritativo são uma fonte rica de inteligência sobre o desempenho dos aplicativos e possíveis ameaças à segurança. O desafio é eliminar o ruído para encontrar os primeiros sinais de um ataque DDoS, as configurações incorretas que afetam o desempenho e as exposições inesperadas de dados que realmente importam.

O NS1 Connect fornece dados de DNS relevantes em tempo real, disponibilizando as informações necessárias para eliminar vulnerabilidades de segurança e melhorar o desempenho das aplicações. O NS1 Connect faz mais do que apenas enviar um monte de logs brutos para filtrar. Os relatórios são selecionados e personalizáveis, para que você veja apenas as métricas importantes para sua empresa.