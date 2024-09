Pode ser difícil identificar a causa raiz do baixo desempenho das aplicações, podem aparecer configurações incorretas da rede no tráfego de DNS de várias maneiras. Para diagnosticar com precisão e corrigir padrões de tráfego anômalos, é necessário ter acesso a informações sobre a origem das consultas de DNS e como sua rede está respondendo.

O IBM NS1 Connect DNS Insights fornece os dados de que você precisa para identificar e lidar rapidamente com configurações incorretas que afetam o desempenho das aplicações. Ele não apenas exibe os registros de dados brutos em sua tela e espera que você os interprete. O DNS Insights fornece informações selecionadas e pré-processadas, que informam o que você precisa saber para fazer ajustes rapidamente.