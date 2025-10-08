Acelere sua jornada para um ciclo de vida de rede autônomo
Acelere sua transição para a autonomia. O Network Intelligence foi criado para reduzir custos, ampliar a escala e fornecer insights em tempo real com IA agêntica em ambientes com múltiplos fornecedores e domínios.
Forneça às redes de telecomunicações e corporativas uma solução desenvolvida especificamente, treinada com telemetria de alto volume, e não com dados genéricos.
Entenda por que uma ação foi tomada. Desenvolva a confiança com decisões de IA transparentes e mecanismos de proteção.
Integre-se facilmente às suas ferramentas e dados existentes — em ambientes locais, híbridos ou em nuvem — sem lock-in com fornecedor e sem substituições complexas.
Obtenha valor rapidamente com modelos pré-treinados em dados de rede reais e uma integração ágil ao ecossistema.
Seja para modernizar a infraestrutura ou para otimizar o desempenho,
Design baseado em intenção, simulações de troca de fornecedores e arquitetura autoconfigurável.
Reserva de recursos, verificações de viabilidade e insights de tráfego para máxima utilização.
Análise de incidentes com reconhecimento semântico e automação em circuito fechado.
Os recursos inteligentes não são teóricos — eles já vêm integrados, estão disponíveis desde o primeiro dia e evoluem junto com sua rede. Com IA explicável, automação adaptativa e um design preparado para o futuro, o IBM Network Intelligence foi projetado para escalar conforme a complexidade, reduzindo riscos, esforços e custos.
Filtre o ruído com compreensão semântica, permitindo que apenas insights praticáveis e de alta confiança passem.
Vivencie menos incidentes repetidos, resolva problemas mais rapidamente com análise eficiente de causa raiz e reduza o atrito operacional geral.
A confiança é incorporada em cada interação por meio de proteções de prompt e estruturas de IA integradas, que mantêm o foco nos resultados da rede.
Vá além das ações baseadas em regras. Nossos agentes de IA detectam anomalias, geram planos de remediação e as prováveis causas raiz.
Detecte o que o monitoramento não percebe, incluindo degradações silenciosas ou sinais perdidos — antes que impactem os usuários.
Expanda sua rede, não seu quadro de pessoal. Atenda às demandas de desempenho com automação inteligente e fluxos de trabalho orientados por agentes.
Esta é uma IA que entende sua rede — e age sobre ela. O IBM Network Intelligence oferece uma IA adaptável, explicável e escalável — projetada para tornar sua rede não apenas resiliente, mas inteligente. Tudo pronto para passar do modo reativo ao proativo? Da automação à autonomia?