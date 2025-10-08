IBM Network Intelligence

Acelere sua jornada para um ciclo de vida de rede autônomo

Dashboard do IBM Network Intelligence com um gráfico de rosca e várias estatísticas.

IA e o Futuro das Redes: Tendências de Mercado Essenciais

Participe do webinar na quinta-feira, 09 de outubro, às 10:00 (horário de Brasília) / 9:00 AM ET

Por que usar o IBM Network Intelligence?

Acelere sua transição para a autonomia. O Network Intelligence foi criado para reduzir custos, ampliar a escala e fornecer insights em tempo real com IA agêntica em ambientes com múltiplos fornecedores e domínios.

Uma IA nativa de rede

Forneça às redes de telecomunicações e corporativas uma solução desenvolvida especificamente, treinada com telemetria de alto volume, e não com dados genéricos.
Clareza e confiança

Entenda por que uma ação foi tomada. Desenvolva a confiança com decisões de IA transparentes e mecanismos de proteção.
Plataforma aberta e interoperável

Integre-se facilmente às suas ferramentas e dados existentes — em ambientes locais, híbridos ou em nuvem — sem lock-in com fornecedor e sem substituições complexas.
Rápida geração de valor

Obtenha valor rapidamente com modelos pré-treinados em dados de rede reais e uma integração ágil ao ecossistema.

IA Agêntica para Gestão do Ciclo de Vida da Rede

Seja para modernizar a infraestrutura ou para otimizar o desempenho,
o IBM Network Intelligence auxilia em todas as etapas do ciclo de vida da rede: Dia 0 Planejamento e Design 

Design baseado em intenção, simulações de troca de fornecedores e arquitetura autoconfigurável.

 Dia 1 Construção e Implementação

Reserva de recursos, verificações de viabilidade e insights de tráfego para máxima utilização.

 Dia 2 Operação e otimização

Análise de incidentes com reconhecimento semântico e automação em circuito fechado.

Arquitetura inteligente para as redes de hoje

Os recursos inteligentes não são teóricos — eles já vêm integrados, estão disponíveis desde o primeiro dia e evoluem junto com sua rede. Com IA explicável, automação adaptativa e um design preparado para o futuro, o IBM Network Intelligence foi projetado para escalar conforme a complexidade, reduzindo riscos, esforços e custos.
Dashboard da IU do Pipeline de Dados do IBM Network Intelligence
Ingestão unificada de dados históricos e de streaming
  • Fornece pipeline de streaming escalável para dados de séries temporais 
  • Fornece ingestão escalável de dados históricos 
  • Suporta a ingestão de métricas, eventos e logs
Dashboard da IU do Pipeline de IA do IBM Network Intelligence
Detecção e IA em tempo real para insights de rede
  • Modelos de base de séries temporais treinados no domínio
  • Inferência de latência ultrabaixa usando modelos de base de séries temporais
  • Insights de alerta antecipado e detecção de valores discrepantes com base em dados de telemetria
Dashboard da IU da Rede Semântica do IBM Network Intelligence
Insights informados pelo contexto da sua rede
  • Acelere a triagem e automatize a tomada de decisões com hipóteses de causa raiz priorizadas
  • Incorpore documentos de referência, como MOPs (métodos de procedimento), guias de configuração e conteúdos de base de conhecimento, para oferecer informações contextuais às análises.

 
Dashboard da IU da framework agêntica do IBM Network Intelligence
Agentes de IA orquestram a resolução com a opção de intervenção humana
  • A IA Agêntica cria múltiplas hipóteses para identificar o problema e suas causas raiz
  • A IA Agêntica cria um plano de remediação que pode ser executado com supervisão humana ou de forma autônoma
  • A chamada de funções permite uma integração perfeita de ferramentas e APIs
Desenvolvido para entregar resultados Menos falsos positivos

Filtre o ruído com compreensão semântica, permitindo que apenas insights praticáveis e de alta confiança passem.

 Melhora no MTBI e MTTR

Vivencie menos incidentes repetidos, resolva problemas mais rapidamente com análise eficiente de causa raiz e reduza o atrito operacional geral.

 Protetores de IA

A confiança é incorporada em cada interação por meio de proteções de prompt e estruturas de IA integradas, que mantêm o foco nos resultados da rede.

 Da automação à autonomia

Vá além das ações baseadas em regras. Nossos agentes de IA detectam anomalias, geram planos de remediação e as prováveis causas raiz.

 Melhore a experiência

Detecte o que o monitoramento não percebe, incluindo degradações silenciosas ou sinais perdidos — antes que impactem os usuários.

 Escale sem escalar os custos

Expanda sua rede, não seu quadro de pessoal. Atenda às demandas de desempenho com automação inteligente e fluxos de trabalho orientados por agentes. 
Dê o próximo passo

Esta é uma IA que entende sua rede — e age sobre ela. O IBM Network Intelligence oferece uma IA adaptável, explicável e escalável — projetada para tornar sua rede não apenas resiliente, mas inteligente. Tudo pronto para passar do modo reativo ao proativo? Da automação à autonomia?

