Para muitos consumidores, pegar o smartphone é a primeira coisa que eles fazem todos os dias. Para chamar a atenção deles, você precisa de um aplicativo móvel com a capacidade de envolver os usuários com uma experiência móvel atraente e personalizada.

O Max Mobile for Enterprise permite que você alcance usuários em todas as plataformas com uma experiência inovadora que integra dados meteorológicos e de tráfego com o conteúdo da sua própria marca para influenciar o comportamento do cliente. Aumente seu engajamento móvel, seu público e a sua receita com informações relevantes para o local e para as necessidades dos clientes.