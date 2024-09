Controle de dispositivos remotos Teamviewer O suporte remoto do IBM MaaS360 with TeamViewer permite que a equipe de TI visualize remotamente as interfaces de dispositivos iOS, Android, Windows e macOS dos usuários, como se estivesse vendo-os pessoalmente. Com essas visões do mundo real, a equipe de TI pode rapidamente fazer as alterações necessárias ou orientar os usuários para alterar as configurações, adicionar aplicativos ou corrigir problemas de conectividade. O TeamViewer integra-se sem dificuldades aos recursos do MaaS360 para ajudar as organizações a aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de inatividade e os custos de suporte de TI. Explore o suporte e o controle para dispositivos remotos