Unidade de fita IBM LTO 9

Além do backup, o LTO 9 Tape Drive foi projetado para ajudar sua empresa a lidar com as crescentes demandas de dados de casos de uso modernos de fita, como nuvem, Internet of Things (IoT) e arquivo morto de arquivos ativo. Ao fornecer uma capacidade de armazenamento físico de até 45 TB por cartucho (com compressão de 2.5:1), o LTO 9 Tape Drive é uma excelente solução de armazenamento de fita para empresas de médio porte que exigem backup e armazenamento de arquivamento de dados de baixo custo.