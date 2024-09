Garanta a compatibilidade com unidades de fita e produtos de automação dos fornecedores LTO Ultrium 7. A solução também reduz o risco de investimento em armazenamento de dados com a utilização de tecnologia de fita baseada em padrões abertos. Além disso, um novo recurso de inicialização permitirá que você use novos cartuchos LTO geração 7 como cartuchos de mídia LTO-8 Tipo M prontos para serem inicializados no local para aumentar a capacidade de 6 TB para 9 TB.