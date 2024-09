O que você pode fazer

Reduza o consumo de energia e as emissões de carbono Neste vídeo, veja como a migração de uma aplicação do x86 para o IBM LinuxONE Emperor 4 resulta em benefícios substanciais de sustentabilidade. Várias ferramentas e dashboards oferecem uma prova de conceito para visualizar esses resultados. Explore a migração prática do x86 para o LinuxONE