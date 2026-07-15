Reduza o risco de software de código aberto com remediação de vulnerabilidades validada e de nível empresarial.
O Lightwell amplia o modelo comprovado de manutenção de código aberto empresarial da Red Hat, fornecendo acesso a remediações e mitigações de segurança muito além de sua presença tradicional de produtos.
Apoiado por uma força global de mais de 20.000 engenheiros dedicados, o Lightwell estabelece um novo modelo para identificar, validar e remediar vulnerabilidades em software de código aberto.
Aplicações modernas dependem de cadeias de suprimentos de código aberto profundas e interconectadas. A maioria das empresas não consegue acompanhar o volume, a complexidade e a velocidade do risco. A descoberta de vulnerabilidades impulsionada por IA está acelerando o volume e a velocidade dos CVEs, ampliando uma lacuna de remediação já insustentável.
Reflete o volume acelerado de vulnerabilidades de software divulgadas publicamente.
O software de código aberto sustenta a infraestrutura moderna das empresas.
O modelo Mythos Preview identificou quase 3.900 vulnerabilidades de alta ou crítica severidade apenas em software de código aberto.
A Lightwell Network fornece acesso anual e consolidado às remediações e mitigações de segurança do Lightwell para vulnerabilidades de código aberto elegíveis, apoiando a remediação em todo o ecossistema de aplicações à medida que a cobertura se expande. Os clientes acessam o registro Lightwell por meio de seus fluxos de trabalho de entrega de software existentes.
Lightwell Clearinghouse Premier representa nossos esforços mais amplos para proteger a cadeia de suprimentos de software de código aberto em todos os setores, começando com a infraestrutura crítica dos EUA pré-selecionada.
Lightwell Clearinghouse Premier oferece todos os benefícios do Lightwell Network, além de acesso a relatórios de vulnerabilidade e remediação para versões de pacotes específicas de membros, verificação de vulnerabilidades novas e tratamento de divulgação.
Lightwell combina cobertura abrangente da cadeia de suprimentos de software com engenharia aumentada por IA e profunda expertise em código aberto para oferecer segurança confiável e pronta para empresas em escala global. O foco inicial do ecossistema inclui Maven/Java, onde setores regulados têm a maior necessidade de remediação de versões fixas, com expansão planejada para PyPI, npm, Go e mais.
O suporte se estende além da infraestrutura para toda a cadeia de suprimentos de software, incluindo ecossistemas de linguagem como Java, plataformas de dados e streaming como Kafka, ferramentas de build e frameworks de IA, e as dependências transitivas incorporadas em aplicações empresariais.
Uma equipe global trabalha em conjunto com ferramentas avançadas de IA para oferecer manutenção colaborativa no upstream, triagem de vulnerabilidades, aplicação segura de patches, reforço de dependências, engenharia de versões e distribuição confiável de pacotes prontos para produção.
Lightwell conecta comunidades de código aberto upstream com ambientes empresariais downstream, contribuindo com correções upstream para que o software esteja pronto para empresas sem fragmentação ou atraso.
Crie a visibilidade necessária para estabelecer uma base sólida para a Lightwell.
Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a descobrir vulnerabilidades, configurações incorretas, lacunas de controle e dependências ocultas em toda a infraestrutura, aplicações, identidades, dados e ambientes de nuvem. Ao estabelecer uma compreensão clara do risco atual, as organizações podem entrar na Lightwell com o contexto necessário para impulsionar resultados significativos.
Aborde fraquezas críticas antes que se tornem barreiras para a transformação.
Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a priorizar e remediar vulnerabilidades, fechar lacunas de controle e reduzir o risco cibernético por meio de estratégias de remediação baseadas em risco. Este trabalho fundamental melhora a postura de segurança e prepara o ambiente para um gerenciamento de risco mais avançado e contínuo por meio da Lightwell.
Construa os controles e a governança necessários para o sucesso a longo prazo.
A IBM ajuda as organizações a fortalecer a segurança em identidades, redes, aplicações, dados e ambientes de nuvem por meio de estratégias de fortalecimento, segmentação, governança e defesa. Esses recursos estabelecem a base de segurança resiliente necessária para realizar plenamente o valor da Lightwell.
Mature os processos de segurança e melhore a preparação organizacional.
Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a melhorar a visibilidade, fortalecer os processos operacionais, validar os recursos de segurança e alinhar as equipes em torno de uma estratégia de segurança consistente. Essa prontidão permite que as organizações acelerem a adoção e obtenham valor mais rapidamente da Lightwell.
Prepare-se para a próxima geração de risco cibernético e resiliência.
A IBM ajuda as organizações a modernizar as operações de segurança por meio de insights habilitados por IA, automação e práticas de segurança avançadas. Ao estabelecer as pessoas, os processos e as tecnologias necessárias para operar em um cenário de ameaças cada vez mais impulsionado por IA, as organizações estão melhor posicionadas para aproveitar todos os recursos da Lightwell.
O esforço para se preparar para o Lightwell pode ser significativo. Podemos ajudar você com uma abordagem personalizada que reflete onde você está hoje e onde precisa chegar.
O diagnóstico de resiliência cibernética com IA ajuda você a iniciar seu caminho para a transformação. Comece com uma avaliação de descoberta de 2 semanas e saia com uma exposição de risco priorizada que mapeia sua superfície real de ataque, ativa proteções contra as principais exposições e deixa sua equipe com um manual de remediação e um framework para validação contínua.
Com a Lightwell, sua organização pode reduzir o acúmulo de vulnerabilidades, remediar CVEs sem atualizações forçadas e manter a estabilidade em ambientes certificados.
Entregue patches assinados e prontos para produção com SLAs, enquanto contribui com correções upstream para fortalecer o ecossistema mais amplo.