O Lightwell amplia o modelo comprovado de manutenção de código aberto empresarial da Red Hat, fornecendo acesso a remediações e mitigações de segurança muito além de sua presença tradicional de produtos.

Apoiado por uma força global de mais de 20.000 engenheiros dedicados, o Lightwell estabelece um novo modelo para identificar, validar e remediar vulnerabilidades em software de código aberto.