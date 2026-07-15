Lightwell

Reduza o risco de software de código aberto com remediação de vulnerabilidades validada e de nível empresarial.

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lâmpada circular

O que é o Lightwell?

O Lightwell amplia o modelo comprovado de manutenção de código aberto empresarial da Red Hat, fornecendo acesso a remediações e mitigações de segurança muito além de sua presença tradicional de produtos.

Apoiado por uma força global de mais de 20.000 engenheiros dedicados, o Lightwell estabelece um novo modelo para identificar, validar e remediar vulnerabilidades em software de código aberto.

Saiba mais sobre essas ofertas Conheça nossos recursos de serviços de segurança
Dois funcionários trabalhando em notebooks.
Notícias
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Empregador trabalhando na sala de servidores
Os serviços de segurança da IBM ajudam as empresas a operacionalizar o Lightwell e fortalecer a resiliência cibernética
Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a descobrir, priorizar e reduzir o risco da cadeia de suprimentos de software de código aberto, construindo a base necessária para adotar e realizar todo o valor dos recursos de remediação de vulnerabilidades de código aberto com IA do Lightwell.
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Mulher escrevendo no quadro branco
IBM e Red Hat comprometem US$ 5 bilhões para redefinir o futuro do código aberto na era da IA
O Projeto Lightwell estabelece uma central de confiança empresarial para software de código aberto com um novo modelo impulsionado por IA para proteger a cadeia de suprimentos de software
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Vários empregadores trabalhando
IBM, Red Hat e Palo Alto Networks expandem o Projeto Lightwell para ajudar as organizações a responder a vulnerabilidades de software
A colaboração combina descoberta de vulnerabilidades, correção virtual e remediação de software para ajudar as organizações a reduzir o tempo entre a descoberta de vulnerabilidades e a proteção.

O desafio de remediação impulsionado por IA

Aplicações modernas dependem de cadeias de suprimentos de código aberto profundas e interconectadas. A maioria das empresas não consegue acompanhar o volume, a complexidade e a velocidade do risco. A descoberta de vulnerabilidades impulsionada por IA está acelerando o volume e a velocidade dos CVEs, ampliando uma lacuna de remediação já insustentável.
581 As bases de código auditadas contêm, em média, 581 vulnerabilidades1

Reflete o volume acelerado de vulnerabilidades de software divulgadas publicamente.

 Mais de 90% Mais de 90% das empresas da Fortune 500 dependem de OSS2

O software de código aberto sustenta a infraestrutura moderna das empresas.

 3.900 Quase 3.900 vulnerabilidades identificadas3

O modelo Mythos Preview identificou quase 3.900 vulnerabilidades de alta ou crítica severidade apenas em software de código aberto.

Como o Lightwell funciona

Remediando vulnerabilidades sem interromper a produção

O Lightwell é projetado para resolver um dos problemas mais difíceis em software empresarial: corrigir vulnerabilidades sem quebrar o que já está em produção.

O Lightwell é estruturado como uma assinatura anual. Inclui o modelo Lightwell Network atualmente disponível e o modelo Lightwell Clearinghouse Premier para clientes pré-selecionados em áreas de infraestrutura crítica, com planos para um lançamento mais amplo no futuro.

Os clientes acessam as remediações do Lightwell por meio dos repositórios do Lightwell e as integram em seus processos de build existentes, juntamente com os repositórios de código aberto públicos que utilizam atualmente.
Pessoa usando um notebook em uma sala de controle
Ofertas atuais Lightwell Network

A Lightwell Network fornece acesso anual e consolidado às remediações e mitigações de segurança do Lightwell para vulnerabilidades de código aberto elegíveis, apoiando a remediação em todo o ecossistema de aplicações à medida que a cobertura se expande. Os clientes acessam o registro Lightwell por meio de seus fluxos de trabalho de entrega de software existentes.

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier representa nossos esforços mais amplos para proteger a cadeia de suprimentos de software de código aberto em todos os setores, começando com a infraestrutura crítica dos EUA pré-selecionada.

Lightwell Clearinghouse Premier oferece todos os benefícios do Lightwell Network, além de acesso a relatórios de vulnerabilidade e remediação para versões de pacotes específicas de membros, verificação de vulnerabilidades novas e tratamento de divulgação.

 Acompanhe nosso desenvolvimento
Trabalhando juntos para proteger sua empresa e o software de código aberto

Proteger a cadeia de suprimentos de software de código aberto requer um ecossistema que estenda essas correções para pipelines de desenvolvimento ativos. Lightwell é ampliado por um ecossistema robusto e crescente de parceiros de tecnologia e implementação.

Colaborando com líderes do setor, a Lightwell oferece uma verdadeira defesa orquestrada, permitindo que regras de rede, ambientes de nuvem e pipelines de implementação sejam atualizados simultaneamente quando uma correção estiver pronta.
Duas pessoas revisam um tablet enquanto outra pessoa trabalha em um computador em um escritório focado em tecnologia com servidores ao fundo

Cobertura full stack

Lightwell combina cobertura abrangente da cadeia de suprimentos de software com engenharia aumentada por IA e profunda expertise em código aberto para oferecer segurança confiável e pronta para empresas em escala global. O foco inicial do ecossistema inclui Maven/Java, onde setores regulados têm a maior necessidade de remediação de versões fixas, com expansão planejada para PyPI, npm, Go e mais.
Cobertura de código aberto de ponta a ponta

O suporte se estende além da infraestrutura para toda a cadeia de suprimentos de software, incluindo ecossistemas de linguagem como Java, plataformas de dados e streaming como Kafka, ferramentas de build e frameworks de IA, e as dependências transitivas incorporadas em aplicações empresariais.

 20.000 engenheiros impulsionados por IA

Uma equipe global trabalha em conjunto com ferramentas avançadas de IA para oferecer manutenção colaborativa no upstream, triagem de vulnerabilidades, aplicação segura de patches, reforço de dependências, engenharia de versões e distribuição confiável de pacotes prontos para produção.

 Modelo de segurança do upstream à produção

Lightwell conecta comunidades de código aberto upstream com ambientes empresariais downstream, contribuindo com correções upstream para que o software esteja pronto para empresas sem fragmentação ou atraso.

Serviços de segurança para o Lightwell

Crie a visibilidade necessária para estabelecer uma base sólida para a Lightwell.

Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a descobrir vulnerabilidades, configurações incorretas, lacunas de controle e dependências ocultas em toda a infraestrutura, aplicações, identidades, dados e ambientes de nuvem. Ao estabelecer uma compreensão clara do risco atual, as organizações podem entrar na Lightwell com o contexto necessário para impulsionar resultados significativos.

Vista de um momento espontâneo de uma discussão em grupo em um escritório moderno.

Aborde fraquezas críticas antes que se tornem barreiras para a transformação.

Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a priorizar e remediar vulnerabilidades, fechar lacunas de controle e reduzir o risco cibernético por meio de estratégias de remediação baseadas em risco. Este trabalho fundamental melhora a postura de segurança e prepara o ambiente para um gerenciamento de risco mais avançado e contínuo por meio da Lightwell.

Operador técnico da sala de monitoramento observa estabilidade do sistema. Ele está cercado por telas mostrando dados técnicos.

Construa os controles e a governança necessários para o sucesso a longo prazo.

A IBM ajuda as organizações a fortalecer a segurança em identidades, redes, aplicações, dados e ambientes de nuvem por meio de estratégias de fortalecimento, segmentação, governança e defesa. Esses recursos estabelecem a base de segurança resiliente necessária para realizar plenamente o valor da Lightwell.

Equipe de hackers perigosos usando um computador poderoso para espionar o governo. Violação de segurança.

Mature os processos de segurança e melhore a preparação organizacional.

Os serviços de segurança da IBM ajudam as organizações a melhorar a visibilidade, fortalecer os processos operacionais, validar os recursos de segurança e alinhar as equipes em torno de uma estratégia de segurança consistente. Essa prontidão permite que as organizações acelerem a adoção e obtenham valor mais rapidamente da Lightwell.

Defesa do Reino Unido, operador militar monitorando informações de batalha na sala de controle com telas e displays, conceito de exército e segurança do futuro

Prepare-se para a próxima geração de risco cibernético e resiliência.

A IBM ajuda as organizações a modernizar as operações de segurança por meio de insights habilitados por IA, automação e práticas de segurança avançadas. Ao estabelecer as pessoas, os processos e as tecnologias necessárias para operar em um cenário de ameaças cada vez mais impulsionado por IA, as organizações estão melhor posicionadas para aproveitar todos os recursos da Lightwell.

Homem trabalhando com várias telas

Comece de onde você está com o diagnóstico de resiliência cibernética com IA para Lightwell

O esforço para se preparar para o Lightwell pode ser significativo. Podemos ajudar você com uma abordagem personalizada que reflete onde você está hoje e onde precisa chegar.

O diagnóstico de resiliência cibernética com IA ajuda você a iniciar seu caminho para a transformação. Comece com uma avaliação de descoberta de 2 semanas e saia com uma exposição de risco priorizada que mapeia sua superfície real de ataque, ativa proteções contra as principais exposições e deixa sua equipe com um manual de remediação e um framework para validação contínua.

 Saiba mais
Proteja sua cadeia de suprimentos de software

Com a Lightwell, sua organização pode reduzir o acúmulo de vulnerabilidades, remediar CVEs sem atualizações forçadas e manter a estabilidade em ambientes certificados.  

Entregue patches assinados e prontos para produção com SLAs, enquanto contribui com correções upstream para fortalecer o ecossistema mais amplo.

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