12 de outubro de 2023, 10:00 AM ET

Stan Talk - Novos recursos no novo lançamento, episódio 11

Nesta sessão, Martin Fuentes e Damian Bieniek também apresentarão as novidades do lançamento com demonstrações. Junte-se a nós para ver uma prévia das métricas de PV/PVC por meio do Prometheus e dos registros de contêineres em contexto.