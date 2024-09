Depois de implementado, o agente Agent identifica automaticamente todas as instâncias do WebSphere Liberty em execução e, em seguida, implementa e configura automaticamente o sensor de monitoramento da Instana. A base de conhecimento selecionada da Instana já sabe quais métricas de desempenho são relevantes para coleta e como coletá-las. Para monitorar o funcionamento do WebSphere Liberty, métricas adicionais também são coletadas. Como a configuração automática do Instana coleta todas as informações relevantes, o monitoramento de instâncias não poderia ser mais fácil.

Para determinar o funcionamento geral do serviço, o sensor WebSphere Liberty Monitoring da Instana também coleta KPIs no ambiente monitorado para determinar seu status de funcionamento.

A Inteligência Artificial (IA) e as assinaturas de funcionamento da base de conhecimento selecionada ajudam a Instana a detectar automaticamente problemas com JVMs individuais ou instâncias do WebSphere Liberty e criar incidentes de serviço. Com base na gravidade, a Instana automatiza o escalonamento de incidentes e a identificação de causa-raiz, ajudando você a resolver problemas antes que os usuários sejam afetados.