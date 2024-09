O Traefik Proxy da Traefik Labs é um proxy reverso HTTP nativo da nuvem e balanceador de carga. O Traefik Labs se integra aos seus componentes de infraestrutura existentes e se configura de forma automática e dinâmica para facilitar a implementação de microsserviços em vários ambientes diferentes e entre eles.

O Traefik pode lidar com implementações grandes e complexas em uma ampla variedade de ambientes e protocolos em nuvens públicas, privadas e híbridas com uma interface simples e intuitiva. Ele também vem com um conjunto avançado de middlewares que aprimoram seus recursos para incluir balanceamento de carga, gateway de API, entrada de orquestrador, comunicação de serviço leste-oeste e muito mais.

O Traefik intercepta e encaminha todas as solicitações recebidas para os serviços de back-end correspondentes. É especialmente adequado como controlador de entrada para clusters Kubernetes.

Ao contrário de um proxy reverso tradicional configurado estaticamente, o Traefik Labs usa a descoberta de serviços para se configurar dinamicamente a partir dos próprios serviços. Ele aceita todos os principais protocolos e pode gerenciá-los de forma flexível com middlewares configuráveis para balanceamento de carga, limitação de taxa, disjuntores, espelhamento, autenticação e muito mais.

Traefik e observabilidade

O sistema de rastreamento permite que os desenvolvedores visualizem os fluxos de chamadas em sua infraestrutura. O Traefik usa o OpenTracing e oferece suporte a quatro back-ends de rastreamento, incluindo o Instana. Para habilitar o Instana como back-end de rastreamento, o Traefik é compatível com YAML, TOML e interface de linha de comando para configurar o Instana como o fornecedor de observabilidade de escolha.