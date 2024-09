Depois que o Instana Agent é implementado em um host que contém o Tibco EMS, o sensor do Instana TIbco EMS é automaticamente configurado e anexado ao Tibco. Em seguida, a Instana começa imediatamente a monitorar as métricas de desempenho do Tibco EMS para garantir que as mensagens sejam mantidas sem problemas. A Instana reúne métricas de desempenho do Tibco EMS para servidores, tópicos e filas, tudo com granularidade de 1 segundo, para que você nunca perca um pico que indique a causa de um problema de desempenho.



O monitoramento do EMS da Instana Tibco tem regras de funcionamento incorporadas, bem como referência de eventos incorporados, com base no conhecimento especializado.