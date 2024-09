O PostgreSQL é um servidor de gerenciamento de banco de dados relacional criado para armazenar dados e lidar com chamadas sobre esses dados de aplicativos associados e seus servidores. Vários recursos específicos contribuem para a popularidade do PostgreSQL:

Conformidade com ACID

Fácil extensibilidade

Consultas sobre dados de vários formatos como se fossem tabelas (por meio de wrappers de dados estrangeiros)

O sensor de monitoramento PostgreSQL do Instana detecta automaticamente instâncias do banco de dados PostgreSQL, adicionando-as ao modelo de aplicativo e mapa do Dynamic Graph. O sensor começará a monitorar a disponibilidade, o desempenho e outras métricas importantes do PostgreSQL, incluindo a forma como as instâncias do PostgreSQL interagem com outros componentes do aplicativo.