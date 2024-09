PHP: Hypertext Processor (link externo a ibm.com) é uma linguagem de dupla finalidade, no lado do servidor, para desenvolvimento para a web quanto programação de uso geral. Seja incorporado ao HTML ou gerando um modelo da web, o PHP é uma linguagem extremamente onipresente, utilizada em quase todos os tipos de aplicativos conectados à Internet. Como tal, o monitoramento do PHP é uma parte vital da solução de monitoramento de aplicativos e infraestrutura com tecnologia de IA da Instana para integrar e monitorar aplicativos que utilizam o PHP e seu módulo interpretador.

Tal como acontece com todas as tecnologias suportadas, o Instana detectará automaticamente componentes do PHP como PHP-CGI e PHP-FPM no sistema monitorado e implementará o sensor correto sem configuração do usuário.