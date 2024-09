O PagerDuty (link fora do ibm.com) é uma plataforma de gerenciamento de incidentes que simplifica a distribuição de responsabilidades nas chamadas entre as equipes. O agendamento e as escaladas nas chamadas do PagerDuty garantem que as pessoas certas sejam notificadas sempre que houver um incidente.

O Instana oferece recursos avançados de gerenciamento e monitoramento de aplicativos e infraestrutura, como:

Descoberta contínua e automática de alterações de infraestrutura

Instrumentação automática, sem reinicialização, de código de linguagens de programação

Visualização de dependências de serviço

Rastreio de solicitações de ponta a ponta de 100% em todos os sistemas

Monitoramento da qualidade de aplicativos e serviços

O Instana integra-se perfeitamente ao PagerDuty para automatizar notificações de incidentes baseadas em chamadas. A Instana tem mais de 200 assinaturas de integridade selecionadas programadas e, com a análise automática da causa raiz, oferece recursos sofisticados de geração de alertas desde o primeiro dia. Esses eventos de alerta podem ser encaminhados de forma seletiva para vários canais de mensagens, como e-mail, Microsoft Teams e Slack. Essa funcionalidade básica de roteamento funciona bem com equipes pequenas, mas com estruturas organizacionais grandes e complexas, é necessário um processo de roteamento de plantão com mais nuances. Para esses ambientes, o Instana integrou-se à plataforma avançada de roteamento de eventos do PagerDuty.