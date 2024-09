O Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) (link externo a ibm.com) é um cluster hospedado do Kubernetes (IAAS – Infraestrutura como serviço) fornecido pela Oracle e altamente integrável a outras ofertas da Oracle Cloud. Assim como em outros mecanismos do Kubernetes como o Google Kubernetes Engine, Red Hat OpenShift ou Azure AKS, o abrangente monitoramento do OKE do Instana inclui a capacidade de monitorar o sistema Kubernetes, os contêineres orquestrados, a infraestrutura e os aplicativos que estão sendo executados no OKE.

Para ajudar a otimizar o desempenho do aplicativo OKE e automatizar os fluxos de trabalho de gerenciamento de desempenho, o monitoramento automático do Kubernetes da Instana (link externo a ibm.com) vai além das métricas simples para oferecer recursos abrangentes de monitoramento de nuvem, Kubernetes, infraestrutura, aplicativos e serviços:

Descoberta de nós do Kubernetes e serviços implementados

Instrumentação automática de código e rastreio para Java, Node, .NET e mais 7 linguagens

Mapeamento automático de dependências entre aplicativos, serviços, contêineres, clusters do Kubernetes e hosts físicos ou virtuais

Rastreio de todas as solicitações de ponta a ponta em todos os sistemas e serviços

Monitoramento do funcionamento de aplicativos, serviços, infraestrutura, Kubernetes e nuvem

O monitoramento abrangente da infraestrutura do Kubernetes oferecido pela Oracle exige visibilidade sobre o desempenho dos hosts virtuais, dos pods em execução, dos contêineres e da orquestração, além de todos os aplicativos e serviços implementados no cluster.

O Instana é a maneira mais rápida e fácil de monitorar o Oracle Container Engine para Kubernetes em todo o stack para disponibilizar insights abrangentes de aplicativos. O agente do Instana descobre automaticamente todas as instâncias do Kubernetes, tecnologias de serviço implementadas, configura os sensores de monitoramento necessários e começa a rastrear os aplicativos e solicitações imediatamente. Não é necessário reiniciar. Além disso, o Instana determina automaticamente o funcionamento do cluster do OKE.