A coleta de rastreios do OpenTracing com a API fornecida é um processo totalmente manual. O motivo pelo qual os desenvolvedores podem escolher uma abordagem baseada em API é ter controle total do que é rastreado para melhorar a precisão dos dados e adicionar contexto a eles. O código específico do OpenTracing deve ser adicionado à base de código do microsserviço para coletar rastreios e formar um intervalo. Por outro lado, o Instana AutoTrace™ é capaz de coletar dados de rastreios automaticamente para linguagens de programação, estruturas e conectores (de banco de dados) comuns. A Instana correlaciona de forma transparente os dados de rastreio automático de um serviço com os intervalos fornecidos pela abordagem manual do OpenTracing de outros serviços.

O monitoramento de desempenho do OpenTracing gira em torno de métricas relevantes para seus rastreios no ambiente. A integração do OpenTracing do Instana integra de forma nativa os rastreios fornecidos pelo OpenTracing com as informações coletadas pelo Instana AutoTrace™.