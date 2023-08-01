Monitoramento do NATS

NATS
Monitoramento e gerenciamento de desempenho do NATS

O monitoramento automático do NATS faz parte da solução abrangente de monitoramento de microsserviços e aplicativos nativos de cloud do Instana.
O que é NATS?

Parte da stack de aplicativos de microsserviços, o NATS (link externo à ibm.com) é "um sistema de mensagens em software livre simples, seguro e de alto desempenho para aplicativos nativos de cloud, mensagens de IoT e arquiteturas de microsserviços".
Monitoramento do NATS e APM Full-Stack do Instana

O monitoramento automático de microsserviços do Instana inclui visibilidade full stack:

 

  • Sistema operacional: AIX, Windows, Linux…
  • Contêineres: Docker, containerd…
  • Orquestração: Kubernetes, OpenShift, Rancher…
  • Banco de dados: AWS DynamoDB, IBM DB2, MongoDB…
  • Middleware: ActiveMQ, IBM MQ, MS BizTalk…

 