O monitoramento automático do NATS faz parte da solução abrangente de monitoramento de microsserviços e aplicativos nativos de cloud do Instana.
14 dias, sem cartão de crédito, versão integral
Parte da stack de aplicativos de microsserviços, o NATS (link externo à ibm.com) é "um sistema de mensagens em software livre simples, seguro e de alto desempenho para aplicativos nativos de cloud, mensagens de IoT e arquiteturas de microsserviços".
O monitoramento automático de microsserviços do Instana inclui visibilidade full stack:
Saiba mais sobre como começar a usar o Instana e monitorar o desempenho e a configuração do NATS.