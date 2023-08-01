Após a implementação no ambiente do cliente, o Instana começará imediatamente a coletar métricas de desempenho e a configuração do MongoDB nesse ambiente. Podem ser usadas para medir o nível de interação do Mongo com o ecossistema.

As métricas típicas coletadas para referência do desempenho do Mongo são:

Tamanho do banco de dados

Documentos

Clientes

O sensor do agente do Instana deve ser configurado com as credenciais adequadas para acessar a instância monitorada do MongoDB. Consulte a documentação do Instana para ver mais detalhes.