O MongoDB é um programa de banco de dados NoSQL de código aberto que pode funcionar como sistema de arquivos, baseado em formatos de dados semiestruturados, como documentos baseados em texto, como arquivos JSON. Por ser um armazenamento de dados, conta com uma série de funcionalidades importantes integradas, entre elas consultas ad hoc, replicação e balanceamento de carga. Para conseguir esses recursos, o MongoDB utiliza ferramentas já existentes, como JavaScript, MapReduce e sharding. O monitoramento do MongoDB do Instana inclui a descoberta automática de infraestrutura, mapeamento de aplicativos e configuração de monitoramento.
Após a implementação no ambiente do cliente, o Instana começará imediatamente a coletar métricas de desempenho e a configuração do MongoDB nesse ambiente. Podem ser usadas para medir o nível de interação do Mongo com o ecossistema.
As métricas típicas coletadas para referência do desempenho do Mongo são:
O sensor do agente do Instana deve ser configurado com as credenciais adequadas para acessar a instância monitorada do MongoDB. Consulte a documentação do Instana para ver mais detalhes.
A integridade interna do MongoDB é monitorada automaticamente assim que o Instana é implementado no ambiente do cliente. O sensor do agente do Mongo do Instana começará a coletar os principais indicadores de desempenho do status e das operações internas do MongoDB, determinando se há problemas com solicitações externas ou com a própria instância do Mongo.
Pronto para começar? Primeiro você precisa ter uma avaliação ou conta do Instana. Já tem? O melhor local para começar é o Guia de introdução do Instana.