O monitoramento do Microsoft SQL Server é uma parte importante do monitoramento automático de aplicativos de microsserviços do Instana.

O Microsoft SQL Server é um sistema de bancos de dados relacionais popular desenvolvido pela Microsoft. O SQL Server é oferecido em várias edições diferentes que atendem a públicos diferentes. Parte da stack de aplicativos de microsserviços, o SQL Server é apresentado como "plataforma de banco de dados híbrida e escalável com tudo integrado". O SQL Server pode ser implementado no local ou pode ser usado como serviço em execução na nuvem do Microsoft Azure.