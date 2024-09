Monitoramento do Microsoft .NET

A partir do .Net 4,0, o Instana oferece suporte ao rastreamento de aplicativos na .Net Framework. Como o Instana é principalmente uma solução APM pronta para uso, há apenas duas etapas manuais na configuração do rastreamento do .Net do lado da Instana. As métricas rastreadas são as seguintes:

Coleta de lixo

Tamanho de heap

Bloqueios de encadeamento e contenção

Consulte a documentação da Instana para ver mais informações.